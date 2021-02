Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Genoa: c’è Rovella dal 1′

Le scelte di Nicola e Ballardini per la gara in programma alle 15 in casa dei granata che vogliono rilanciarsi

Daniele Vitiello

Torino-Genoa apre le danze in questo sabato di Serie A. Davide Nicola affronta il suo passato e proverà a conquistare tre punti per riportare i granata lontano dalla zona retrocessione, mentre i rossoblù vogliono puntellare una classifica ora sicuramente migliore rispetto a qualche mese fa. In palio quindi tre punti importantissimi. Queste le formazioni ufficiali dell'incontro in ottica fantacalcio:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Rovella, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro.