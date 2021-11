Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Verona-Cagliari: gioca Nandez

Ecco tutte le scelte ufficiali di Tudor e Mazzarri per la sfida della 15a giornata di Serie A tra Verona e Cagliari

Il Verona affronta il Cagliari alle 20.45 per la 15a giornata di Serie A. Fuori Tameze nei padroni di casa, gioca la coppia Ilic-Veloso in mediana. Tocca ancora a Simeone da punta, con Barak e Caprari a supporto. Nel Cagliari c'è Radunovic al posto di Cragno in porta, mentre parte ancora fuori Strootman in mediana; gioca dall'inizio Nandez. Davanti ci sono Joao Pedro e Keita. Di seguito le formazioni ufficiali: