Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli: Sanabria-Pinamonti per Nicola

Torna in campo anche il Napoli di Gennaro Gattuso, reduce dalla vittoria casalinga contro la Roma. Gli azzurri sono di scena in casa del Genoa di Davide Nicola. In ottica Fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali della gara. Padroni di casa con Sanabria e Pinamonti in avanti, mentre Mertens prende il posto di Milik nei partenopei.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Sanabria, Pinamonti. All. Nicola.

Napoli (4-3-3): Meret, Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Elmas, Politano, Mertens, Insigne. A disp.: Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Ghoulam, Allan, Zielinski, Younes, Callejon, Lozano, Milik. All.: Gattuso.