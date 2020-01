Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli: una novità per Gattuso

Prova a rialzarsi il Napoli di Gattuso dopo la sconfitta con l’Inter di lunedì scorso. Gli azzurri sono oggi di scena all’Olimpico di Roma contro la Lazio di Inzaghi, terza in classifica. Calcio d’inizio alle ore 18, ma sono già note le formazioni ufficiali dell’incontro. L’unica novità nel Napoli è Ospina al posto di Meret, out per infortunio. Nella Lazio, invece, Caicedo titolare al fianco di Immobile: non recupera Correa.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui, Fabian, Allan, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne.

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.