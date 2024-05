Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma: Baldanzi dal 1′

Ancora un match prima di chiudere la domenica di Serie A. In attesa dei posticipi di domani, scendono in campo Atalanta e Roma per un match che mette in palio tre punti pesantissimi in chiave qualificazione in Champions League. In ottica fantacalcio, qui le formazioni ufficiali dell'incontro tra la squadra di Gasperini e quella di De Rossi: