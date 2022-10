Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cremonese-Napoli: c’è Raspadori dal 1′

Torna in campo il Napoli di Luciano Spalletti dopo la grande vittoria in Champions League. Gli azzurri vorranno rispondere alle altre big già scese in campo in questo weekend di Serie A e avranno l'occasione alle 18 in casa della Cremonese. In ottica fantacalcio, ecco le scelte di formazione dei due allenatori Alvini e Spalletti per la partita di questo pomeriggio. Le formazioni ufficiali: