Vincenzo Italiano ritrova l'attaccante per la trasferta di questo pomeriggio: le sue scelte e quelle di Di Francesco

Frosinone-Fiorentina è uno dei tre match che chiuderanno oggi il turno infrasettimanale di Serie A. Due squadre che sono partite col piede giusto si affrontano oggi alla ricerca di tre punti per migliorare la rispettiva classifica. In ottica fantacalcio, come di consueto vi riportiamo le formazioni ufficiali dell'incontro.