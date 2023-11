Frosinone e Genoa si godono la loro classifica tranquilla. Proveranno di certo a migliorarla, partendo proprio dallo scontro diretto di oggi, ma senza l'ansia di chi in questo momento vive sicuramente una situazione più delicata della loro. In ottica fantacalcio, come di consueto, vi proponiamo le formazioni ufficiali dell'incontro. Spicca l'assenza di Lirola, che sarà in tribuna per un problema fisico accusato in rifinitura.