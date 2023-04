Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Udinese: out Beto e Success

Le scelte di Baroni e Sottil per la gara che apre il turno di campionato al via del Mare

Torna già in campo la Serie A. In questo venerdì due gli anticipi in programma: ad aprire le danze, infatti, sarà alle 18:30 Lecce-Udinese, seguita da Spezia-Monza alle 20:45. Al Via del Mare i giallorossi di Baroni si giocano una fetta di salvezza: la loro speranza è di raccogliere i tre punti e sperare di allontanare le sabbie mobili della zona retrocessione.