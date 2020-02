Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Torino: Paqueta alle spalle di Ibrahimovic

Andrà in archivio questa sera la ventiquattresima giornata di Serie A. L’ultimo match in programma è Milan-Torino, con calcio d’inizio alle 20.45 allo stadio Meazza. Pioli si affida ancora ad Ibrahimovic, con Paqueta alle sue spalle. Nel Torino, invece, Eder completa il tridente offensivo con Belotti e Berenguer. Queste le formazioni ufficiali dell’incontro in ottica fantacalcio.

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Paqueta; Ibrahimovic. All.: Pioli.

Torino (3-4-3): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Edera, Belotti, Berenguer. All.: Longo.