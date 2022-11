Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Monza-Salernitana: out Candreva

C'è anche Monza-Salernitana tra le gare di Serie A in programma questo pomeriggio. Gara da non sbagliare per nessuna delle due, considerando i 90' dell'U-Power Stadium come uno scontro diretto per la salvezza. Sarà importante chiudere al meglio il 2022 e poi concentrarsi sul richiamo di preparazione in vista della seconda parte di stagione. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell'incontro: