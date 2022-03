Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Milan: Kessie dietro Giroud

Le scelte di Luciano Spalletti e Stefano Pioli per la gara di campionato in programma questa sera allo stadio Maradona

Napoli-Milan è il posticipo che chiude la giornata di campionato. Le due principali rivali dell'Inter in campionato si sfidano nello scontro diretto che mette in palio tre punti importantissimi per il primato. Tanta ovviamente la tensione al Maradona, per una sfida che potrebbe escludere una delle due dalla bagarre. In ottica fantacalcio, queste le formazioni ufficiali dell'incontro scelte da Spalletti e Pioli: