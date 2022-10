Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Lecce: c’è Belotti dal 1′

Roma-Lecce completa il quadro di questa domenica di Serie A, in attesa di Fiorentina-Lazio che manderà in archivio domani il nono turno. La squadra di Mourinho vuole proseguire sulla scia della vittoria in campionato contro l'Inter, cancellando la delusione dopo la sconfitta in Europa League. Lo Special One mescola le carte. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell'incontro: