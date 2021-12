Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Venezia-Lazio: Felipe Anderson falso nove

Le scelte di Zanetti e Sarri per uno dei due match di Serie A in programma alle 16.30 in questo turno infrasettimanale

Daniele Vitiello

Venezia-Lazio è uno dei due match di Serie A in programma questo pomeriggio alle 16.30. I biancocelesti di Sarri scendono in campo al Penzo per provare a chiudere al meglio un girone d'andata non proprio esaltante. Manca Ciro Immobile, fermato dal Covid. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell'incontro:

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Kiyine, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. A disp.: Nero, Mäenpää, Mazzocchi, Modolo, Haps, Svoboda, Črnigoj, Heymans, Peretz, Tessmann, Vacca, Forte, Okereke, Sigurðsson. All.: Zanetti

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Patric, Lazzari, Hysaj, Akpa Akpro, Leiva, Escalante, Luis Alberto, Romero, Muriqi, Moro. All.: Sarri.