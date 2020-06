Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Milan: solo Rebic davanti per i rossoneri

Torna in campo questa sera il Milan di Stefano Pioli dopo l’eliminazione subita contro la Juventus in Coppa Italia. I rossoneri sono di scena a Lecce, alle 19.30, ancora senza Zlatan Ibrahimovic. Vi riportiamo di seguito le formazioni ufficiali del club in ottica Fantacalcio.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Saponara, Falco, Lapadula. A disp. Vigorito, Chironi, Radicchio, Vera, Paz, Shakhov, Rossettini, Babacar, Colella, Maselli. All. Liverani.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Théo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic. A disp. Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Leao, Biglia, Colombo, Krunic, Paqueta, Gabbia, Saelemaekers, Laxalt, Maldini. All. Pioli.