Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Spal: Di Biagio ha fatto le prime scelte

Una nuova giornata di campionato sta per cominciare. Sarà Lecce-Spal ad aprire le danze. Calcio di inizio alle 15 allo stadio via del mare per questa importante sfida salvezza, esordio per Gigi Di Biagio sulla panchina dei biancazzurri. Queste le formazioni ufficiali in ottica fantacalcio:

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Mancosu; Falco, Lapadula.

Spal (4-3-3): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Rega; Missiroli, Valdifiori, Castro; Di Francesco, Petagna, Valoti;