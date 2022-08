Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Monza: Ranocchia e Sensi titolari

Prima trasferta della storia in Serie A per i brianzoli, che affrontano al "Maradona" l'undici partenopeo di Spalletti

Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo il largo successo conquistato a Verona, debuttano davanti al proprio pubblico ospitando il neo promosso Monza, alla prima trasferta della sua storia in Serie A. Azzurri con il confermato 4-3-3, con Osimhen al centro dell'attacco. Nei brianzoli in campo dal primo minuto gli ex Inter Ranocchia e Sensi.