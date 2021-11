FANTACALCIO – Salernitana-Sampdoria, formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori

Le scelte di Stefano Colantuono e Roberto D'Aversa per la gara delle 15 tra Salernitana-Sampdoria

Gara importante in chiave salvezza per Salernitana e Sampdoria. Per la squadra di Colantuono il gol manca da un mese e il tecnico si affida alla coppia Gondo-Djuric con alle spalle Ribery. Dall'altra parte D'Aversa, confermato da Ferrero, punta su Caputo-Quagliarella.