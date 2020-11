Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sampdoria-Bologna: Quagliarella guida i blucerchiati

C’è anche Sampdoria-Bologna tra le gare in programma questo pomeriggio in Serie A. I blucerchiati vogliono dar seguito al buon inizio di stagione, mentre gli ospiti puntano a migliorare la loro classifica. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici per la gara del Ferraris:

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Regini; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Ekdal; Quagliarella. All.: Ranieri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic.