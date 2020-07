Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Samp-Milan: gioca Rebic, ospiti con una sorpresa

Ultime chance per raggiungere il quinto posto per il Milan, che ha bisogno di un successo al ‘Ferraris’ di Marassi contro la Sampdoria. La squadra di Pioli ha bisogno dei tre punti per provare l’assalto alla Roma, impegnata sul campo del Torino. I blucerchiati, reduci da due sconfitte di fila, ha già raggiunto l’aritmetica salvezza ma vuole tornare al successo.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Falcone; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Depaoli, Linetty, Vieira, Jankto; Ramirez; Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic.