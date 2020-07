Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Genoa: Pinamonti e Pandev dal 1′

Il Genoa per la salvezza artimetica, il Sassuolo per blindare l’ottavo posto. Punti pesanti in palio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La formazione emiliana e il Grifone si sfidano nel penultimo turno di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo.

GENOA (3-5-2) Perin; Goldaniga, Romero, Masiello; Biraschi, Lerager, Schone, Jagiello, Cassata; Pinamonti, Pandev.