Per la gara contro l'Atalanta Stefano Pioli conferma il 4-2-3-1 e manda al centro della difesa Thiaw con Gabbia a difendere la porta di Maignan alla centesima gara in maglia Milan. Calabria non è al meglio e a destra gioca Florenzi. Novità a centrocampo con Adli preferito a Reijnders accanto a Bennacer. Confermati sulla trequarti, dietro alla punta Giroud (Jovic squalificato per due giornate.ndr), Pulisic, Loftus-cheek e Leao.