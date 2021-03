Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Spezia-Cagliari: c’è Nainggolan

Le formazioni ufficiali della gara di campionato in programma questo pomeriggio

Spezia-Cagliari è il secondo e ultimo anticipo di questo sabato di Serie A. Nessun match questa sera, con Inter-Sassuolo rinviata a data da destinarsi. In palio punti salvezza importanti per entrambe le formazioni, che non vogliono fallire l'appuntamento per mandare un segnale alle altre concorrenti per la permanenza in Serie A. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali della gara. Queste le scelte dei tecnici: