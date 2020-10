Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Spezia-Fiorentina: panchina per Callejon

Scendono in campo questo pomeriggio di Serie A Spezia e Fiorentina. La neopromossa formazione di Vincenzo Italiano ospita quella di Beppe Iachini alla ricerca di tre importanti punti in chiave classifica. In ottica Fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali. Nei viola c’è Vlahovic titolare per la prima volta in stagione, mentre Callejon si accomoda in panchina:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Chabot, Terzi, Bastoni; Acampora, Ricci, Deiola; Verde, Piccoli, Gyasi.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli; Ribéry, Vlahovic.