Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Napoli: Rrahmani dal 1′

Torna in campo anche il Napoli di Gattuso. Gli azzurri provano a rialzarsi dopo la sconfitta con lo Spezia dell’ultima gara. Squadre in campo alle 15, mentre sono già note le scelte dei due tecnici. Queste le formazioni ufficiali in ottica fantacalcio:

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Mandragora, Stryger Larsen; Pereyra; Lasagna. Allenatore: Luca Gotti

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore: Gennaro Gattuso