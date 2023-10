Nasce FantaCharity, la lega benefica di Rise Togheter Foundation: tanti volti del calcio

“I dati e l’esperienza ci dicono che le ustioni accidentali dei bambini sono in costante aumento e spesso dovute ad incidenti domestici. Nella maggior parte dei casi si tratta di bambini molto piccoli, tra i 13 e i 18 mesi. L’ustione in età pediatrica va considerata uno dei traumi più gravi perché lascia delle sequele permanenti nel bambino e nella famiglia” - afferma la Prof.ssa Pelizzo, che continua.

Rise Together Foundation è un’organizzazione senza scopo di lucro nata nel 2020 da un’idea di Giuseppe Riso, founder di GR Sports Agency, una tra le migliori agenzie di procura italiane ed europee. La Fondazione fornisce il proprio sostegno a bambini e giovani in condizioni di svantaggio, offrendo loro aiuto economico per accedere a cure mediche ed operazioni chirurgiche altrimenti inaccessibili. Supporta, inoltre, gli ospedali pediatrici per migliorare o potenziare i percorsi di cura ed assistenza rivolti ai minori.