Inter, Conte si affida alla fantasia e all’esperienza di Eriksen e Sanchez: il danese cercherà di…

Spazio alla fantasia, spazio ad Eriksen e Sanchez. Tocca al danese e al cileno questa sera in Bulgaria contro il Ludogorets nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Una scelta che servirà ad aumentare la creatività della manovra, apparsa troppo prevedibile nelle ultime settimane.

Tuttosport scrive che Antonio Conte valuterà (dipenderà soprattutto da Eriksen) la possibilità di cambiare modulo offensivo. L’Europa League, nonostante non rappresenti un impegno tra i più affascinanti, è l’alleato di Eriksen e Sanchez per conquistare maggiore spazio. “Se l’Inter riuscirà a integrare Eriksen, potrà gettare sugli equilibri della volata tricolore una variabile significativa. Il danese cercherà di compiere un altro passo per convincere Conte“.

L’esperienza in Europa di Sanchez (vincitore di una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club nel 2011) e di Eriksen (finale di Champions League e l’anno scorso col Tottenham) serviranno all’Inter per chiarire quali sono le risorse da utilizzare al meglio per riacciuffare Juventus e Lazio.