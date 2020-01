La Stampa – L’Inter rivede i fantasmi del passato: due soluzioni per Conte

La peggior Inter della stagione. Secondo La Stampa, poche ore l’universo nerazzurro ha incassato una serie di colpi bassi e, all’improvviso, è tornato a rivedere i fantasmi che hanno popolato il suo recente passato.

Nell’ordine: la prova deludente e il primo vero flop contro una rivale in zona retrocessione; la Lazio salita -2 ma con una partita in meno e quindi potenzialmente avanti; la Juve che vola per il prima volta a +4. Poi altri due pensieri brutti: l’infortunio di Brozovic e il calendario, con l’Inter di Conte che affronterà in trasferta le romane, la Juventus e l’Atalanta, mentre i bianconeri affronteranno in casa tutte le candidate alla Champions.

È il momento più duro della stagione dell’Inter: “Per uscirne indenne deve sfruttare al meglio il mercato aperto, ma ha bisogno anche che Conte s’inventi qualcosa, magari un piano B rispetto al 3-5-2 che, se non sostenuto da esterni di qualità e da incursori in forma, mostra la corda“.