Faragò: “Inter squadra fortissima, noi dobbiamo giocare tutte le nostre carte”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Faragò ha parlato della gara di domenica dove il Cagliari affronterà l’Inter a San Siro. “Domenica troveremo una squadra fortissima, ma non dovremo preoccuparci e mettere tutte le nostre carte in gioco. Abbiamo affrontato l’Inter una settimana fa, però sappiamo che dobbiamo affrontare la partita in modo diverso perché quella è stata una gara negativa da parte nostra. Sappiamo i nostri errori e sono sicuro che faremo in modo di non rimetterli più in campo“.

(Sky Sport)