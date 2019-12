Verona, Faraoni: “L’interesse dell’Inter? Non mi faccio illusioni, penso solo a giocare”

Marco Davide Faraoni, esterno classe ’91 del Verona, in un’intervista concessa a L’Arena ha parlato delle voci di mecato che lo riguardano: “Le richieste da Inter, Lazio e Roma? Fanno molto piacere ma io ho sempre pensato a giocare e basta. Il calcio è pazzesco. Bastano tre o quattro partite fatte bene che sei sulla bocca di tutti, come il contrario però. Non mi faccio illusioni, e poi c’è il Verona che mi ha dato tanto. Dobbiamo pensare tutti solo alla salvezza. Venendo a Verona lo scorso gennaio, mi sono liberato di testa e sono ripartito. Merito a chi ha avuto fiducia che potessi tornare quello che stavate vedendo“.