Farsa Suarez, chiesto rinvio a giudizio per 4 persone: c’è avvocato Juve

Falsità ideologica e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio i reati ipotizzati a vario titolo per i 4 indagati

Richiesta di rinvio a giudizio per l'ex rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli e altri tre indagati per l'indagine legata all'esame per la conoscenza dell'italiano sostenuto da Luis Suarez nel settembre dell'anno scorso.