Fascetti: “Non ho dubbi, scudetto a Juve o Inter. Do un 10% in più a…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Eugenio Fascetti, ex allenatore, ha parlato così della corsa scudetto: "Inter e Juve sono irraggiungibili, credo che il Napoli lotterà per il quarto posto perché immagino che il Milan prenderà il terzo. L’anno scorso il Napoli ha dominato. Non ho dubbi, quest’anno lo scudetto andrà a Juve o Inter perché nonostante la squadra nerazzurra abbia tutto per vincere, la Juventus ha dalla sua il carattere. Darei un 10% in più all’Inter, l’unico problema è tenere la squadra in condizione fino alla fine del campionato pur giocando tante partite. Come qualità ha qualcosa in più”.