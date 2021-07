SM – Inter, tutto su Dumfries: “Bellerin-Zappacosta alternative. Ma ci sono 2 outsider”

Secondo quanto riporta Sport Mediaset, Denzel Dumfries è la prima scelta dell'Inter per il dopo Hakimi sulla fascia destra nerazzurra

In alternative, riferisce Mediaset, ci sono in corsa sempre Hector Bellerin (Arsenal) e Davide Zappacosta (Chelsea, ultima stagione in prestito al Genoa). Senza contare che resistono in lista due outsider come Lazzari e Hateboer dell'Atalanta, ultimo nome in ordine di tempo a essere stato accostato all'Inter.