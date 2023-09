Inter, difesa blindata: lavoro dei centrocampisti fondamentale. Grazie anche a Thuram e Lautaro

"L’interdizione del Milan è quasi solo Krunic: 11 palloni rubati e 6 intercettati come Calha. Per questo, il sottovalutato Rade mancherà parecchio nel cuore del centrocampo. Per recuperare impermeabilità, Pioli ha precettato Pobega e Musah e ritoccato il modulo per creare più densità in mezzo. Il bravo Sommer ha beneficiato anche del gran lavoro sulle linee di passaggio di Thuram e Lautaro (5 palloni intercettati), lavoro che, per indole ed età, Leao e Giroud fanno molto meno: nelle statistiche Kickest, non risultano palloni intercettati dalla coppia rossonera", sottolinea il quotidiano.