Fassone: “Pensavamo che quest’anno la coppia Marotta-Conte potesse fare il botto. Adesso…”

In una lunga intervista a Radio Kiss Kiss, Marco Fassone analizza la prima stagione di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Queste le dichiarazioni dell’ex amministratore delegato nerazzurro: “Se mi aspettavo qualcosa di più dall’Inter di Conte? Credo che la suggestione era quella di vedere Antonio Conte in Italia e vincere subito. Pensavamo che quest’anno la coppia Marotta-Conte potesse fare il botto. Adesso abbiamo un’idea più normalizzata. Lo definirei un anno di transizione come è giusto e normale che sia. Erano forse eccezionali le performance che Conte aveva avuto nelle precedenze esperienze, soprattutto quella di Londra“.

(Calciomercato.com)