Icardi o Milik alla Juve per sostituire Higuain? Ne ha parlato anche Marco Fassone, stuzzicato sul duello tra i due attaccanti, nel corso del suo collegamento con TMW Radio. Queste le sue parole: “Ho un debole per Mauro. Ho lavorato con lui e ricordo molto bene la notte in cui il presidente Moratti con una telefonata a Garrone andò a prendere un giocatore che stava per esplodere. Lo considero un centravanti straordinario e un professionista importante”.