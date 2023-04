Fassone: “Inter società complicata. Ma Inzaghi verrà premiato se…”

"Differenze di trattamento fra Inzaghi e Pioli? Da lettore di quest’anno si è vista una critica maggiore nei confronti dell’Inter rispetto al Milan. Questo non dipende soltanto dalla capacità dell’allenatore di essere più o meno bravo nella comunicazione ma anche da alcuni aspetti legati alla qualità della società e degli uffici comunicazione. Anche l’aspetto mediatico e la bravura a far sì che si crei un ambiente favorevole è uno dei plus che porta alcune società ad essere più vincenti di altre. Da dove vengono le critiche? L’Inter è una società complicata, difficile per tutti coloro che la gestiscono.

Inzaghi si sarà fatto un’idea di quale sia il punto di fuoco più abituale. Ma l’allenatore dell’Inter deve saperlo che, in quella condizione lì, deve rispondere non soltanto agli azionisti ma anche ai media, ai tifosi e a tutti in un certo modo. Credo che per Inzaghi essere un po’ sulla graticola, perché non gli viene perdonato qualche passo falso di troppo, faccia parte del gioco. Lui sta andando avanti fino alla fine in tutte le competizioni, è dentro e se la sta giocando. Vedrà che, se i risultati arrivano, sarà premiato anche il suo sforzo".