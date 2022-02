Fassone: “Napoli-Inter gara di alto livello. Nerazzurri i più forti del campionato”

Le parole dell'ex amministratore delegato di Inter, Juventus, Milan e Napoli a proposito dell'ultimo weekend di Serie A

Marco Fassone , ex dirigente di Inter, Juventus, Milan e Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste alcune delle sue considerazioni: “Ho visto Napoli-Inter e Atalanta-Juventus, ho notato una significativa differenza tra le due partite. La prima sembrava una partita europea con un calcio di alto livello e questo fa pensare che saranno, insieme al Milan, le pretendenti al titolo. La seconda è stata una partita più fisica e spezzettata che ha dimostrato come queste due squadre siano un gradino sotto.

Si fa fatica a dire che il Napoli non è pronto per lo scudetto. Esaminando il secondo tempo del Napoli uno può dire che manca la mentalità, in realtà il Napoli aveva di fronte la squadra più forte del campionato e ci sta essere un po' più compassati. Il Napoli è pronto e ha i numeri per vincere lo scudetto. Non posso assolutamente immaginare che De Laurentiis si accontenti di avere i conti in ordine piuttosto che vincere lo scudetto. Rispetto a quando c’ero io a Napoli adesso c’è una mentalità vincente".