Fassone: “Rinvio Juve-Napoli? Non capisco la litigiosità. Lo statuto…”

Le parole dell'ex amministratore delegato di diversi club di Serie A a proposito della gara rinviata nuovamente

Marco Fassone, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato anche del rinvio di Juve-Napoli. Queste le sue considerazioni: "Lo statuto delle Lega consente a due club in accordo di spostare un match. Non capisco perché questa litigiosità in Lega. Io sarei per un calendario rigido come in Premier ma la Lega ha valutato che lo spostamento non avrebbe inficiato la regolarità del campionato".