Inter, poco spazio per Eriksen? “C’è un fatto che il club e Conte non hanno gradito”

Oggi può essere il giorno del riscatto di Christian Eriksen. Il centrocampista danese ha infatti la chance che aspettava da tempo perché partirà titolare nella gara della Sardegna Arena contro il Cagliari. Ma perché il calciatore ha avuto così poco spazio in queste settimane nell’Inter? Il Corriere dello Sport prova a dare una spiegazione: “Non è da escludere che nel trattamento riservato ad Eriksen abbiano inciso pure le dichiarazioni rilasciate quando era in nazionale, dichiarazioni che non sono state gradite da Conte e nemmeno dalla società”.