Scudetto, decide il “fattore L”: Inter e Milan si affidano a Lautaro e Leao

I due attaccanti stanno trascinando nerazzurri e rossoneri nella volata finale verso il titolo di campioni d'Italia

I volti di Inter e Milan in questa volata finale sono quelli di Lautaro Martinez e di Rafael Leao: i due attaccanti, nonostante la giovane età, stanno trascinando nerazzurri e rossoneri a suon di gol. Il Giornale parla di "fattore L": "Una bellissima volata, illustrata dai colpi di due fuoriclasse: Rafa Leao da una parte, Lautaro Martinez dall'altra. Sono loro le facce da scudetto di Milan e Inter, anche se ovviamente uno è destinato a rimanere a bocca asciutta. [...] Di Martinez si era già visto molto nelle scorse stagioni, pur se all'ombra del gigante Lukaku, gigante in senso non solo fisico. Di Leao molto meno, forse anche in conseguenza dei 2 anni d'età di differenza e dell'essere diventato punto fermo dello scacchiere rossonero solo nell'attuale stagione (2 anni fa, per dire, aveva giocato la metà dei minuti attuali). Le ultime settimane sono state la consacrazione per entrambi, il "Fattore L" verso lo scudetto, dove "L" sta anche nel lusso di poterseli permettere, e chissà fino a quando".

"Il Toro Lautaro non era un bomber ma lo è diventato: sono già 21 in campionato, di cui 18 su azione, esattamente quanti Lukaku un anno fa, cui però il belga sommava 6 rigori (contro 3). In inverno ha avuto un'inspiegabile flessione, 3 mesi di digiuno, spezzati con la magia di Anfield prima dello splendido finale di stagione: 13 gol in 13 partite. Ma non solo. Nell'ultimo mese, s'è dimostrato campione e leader totale, trascinatore anche nell'atteggiamento. Un po' come Leao, che bomber non è ancora, se mai lo sarà, ma che ha preso a segnare con regolarità, soprattutto gol importanti".