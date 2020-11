Inter, Pistocchi: “Ai fautori dell’esonero di Antonio Conte segnalo un dato interessante”

Sono diversi i problemi dell’Inter, che Antonio Conte in primis ha il dovere di risolvere per non mandare all’aria una stagione che ha tutte le possibilità di essere importante. In molti suggeriscono invece l’esonero del tecnico, ma Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset, ha mostrato su Twitter un dato che non può essere trascurato: “Ai fautori dell’esonero di Antonio Conte segnalo un dato interessante: negli ultimi 43 anni, solo 3 allenatori sono rimasti sulla panchina dell’Inter per più di 2 anni: Bersellini, Trapattoni e Mancini. L’esonero in corsa non ha mai pagato, soprattutto all’Inter. La società deve condividere con il tecnico le problematiche e cercare di risolverle”, ha scritto.