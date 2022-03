Favino: “Sono una vedova di Dzeko, guardo l’Inter solo per lui. Lo rivorrei alla Roma”

Pierfrancesco Favino, attore e noto tifoso giallorosso, ha parlato a La Gazzetta della corsa Scudetto e in particolare di Dzeko

Intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista del derby di Roma, Pierfrancesco Favino, attore e noto tifoso giallorosso, ha parlato così della corsa Scudetto:

«È un campionato aperto. Io ho una simpatia per Stefano Pioli e una certa ammirazione per il Milan, ma mi piacerebbe se il Sud si prendesse qualche soddisfazione. Al contempo ammetto di essere una vedova di Dzeko, guardo l’Inter solo per vederlo giocare e mi piacerebbe tanto riaverlo alla Roma, da dirigente: è stato l’ultimo grande calciatore che abbiamo avuto, è di un altro livello, bisogna essere onesti».