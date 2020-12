Repubblica – Italia, Mancini favorevole alle rose da 25 all’Europeo: più spazio per un interista?

Roberto Mancini è favorevole all’idea di allargare le rose per Euro2020 da 23 a 25 giocatori. A rivelarlo è La Repubblica, che aggiunge: “L’Uefa non ha mai vagliato l’ipotesi, che non va esclusa: in tempi di Covid, una precauzione in più. È inoltre alto il rischio che i giocatori arrivino spremuti a giugno e con l’incognita infortuni, una costante dopo il lockdown di marzo”.

Tra i calciatori che potrebbero beneficiare di questa novità ce n’è anche uno dell’Inter, il centrocampista nerazzurro Stefano Sensi: “Il calendario del 2021 è pazzesco e la rosa a 25 per l’Europeo un possibile rimedio. Oggi, incognita Chiellini a parte, i 3 posti in dubbio tra i 23 se li giocherebbero Sensi e Zaniolo, Meret e Gollini o Cragno, Berardi e Bernardeschi. Magari, però, ci sarà spazio per (quasi) tutti“.