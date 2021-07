Favre: “Hakimi? All’Inter con Conte è migliorato. Per il Psg è una buona idea”

Le parole dell'ex tecnico del Borussia: "Hakimi? È un terzino, sicuramente molto offensivo, ma è un grande terzino"

Intervenuto ai microfoni de Le Parisien, Lucien Favre, ex tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato così di Achraf Hakimi, da lui allenato in Germania e ad un passo dal firmare col Psg: "Posso confermare che è una buona idea. Non solo è un grande giocatore, ma è anche un bravo ragazzo, che parla francese, nonostante sia nato a Madrid e sia di nazionalità marocchina. Se riesci metterlo a suo agio, è uno che ti dà molto in cambio. È un bravo ragazzo, sempre pronto a lavorare. È un giocatore con qualità di percussione sopra la media. È molto veloce e le sue qualità di penetrazione con la palla lo rendono molto pericoloso.