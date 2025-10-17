C'è anche un calciatore dell'Inter U23 tra i convocati di Cristian Chivu per la gara contro la Roma, in programma domani sera all'Olimpico: si tratta di Matteo Spinaccè, attaccante classe 2006, 3 gol in Serie C fin qui e già titolare nell'amichevole giocata in Libia contro l'Atletico Madrid.
FCIN1908 / Inter, Chivu pesca dall’U23: convocato Spinaccè al posto di Thuram
L'attaccante nerazzurro, classe 2006, è stato aggregato alla Prima Squadra in sostituzione del francese, infortunato
Spinaccè prenderà il posto di Marcus Thuram, che non ha ancora smaltito il problema alla caviglia rimediato in Champions League contro lo Slavia Praga.
