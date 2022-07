FCIN1908 / D’Ambrosio: “La società sta facendo grandi cose. Dobbiamo meritarci l’Inter”

"Le sensazioni sono positive, c'è un gruppo che ha voglia di dimostrare ancora la forza. Lukaku è arrivato con uno spirito importante, di sacrificio. E' arrivato come lo avevamo lasciato, con quella voglia di vincere. Insieme a tutta la squadra abbiamo questo desiderio di regalare ancora tante gioie ai nostri tifosi".

"No, assolutamente no. Partiamo tutti nelle stesse posizioni. E' normale che anche le altre si siano rafforzate. Un'altra parte col tricolore sul petto. Anche noi abbiamo vinto due trofei ma partiamo tutti dalla stessa posizione.

Preoccupazione per la possibile partenza di Skriniar?

"Milan ha avuto una crescita esponenziale importante come hanno avuto anche altri giocatori. Questo è merito del singolo e soprattutto della squadra, che si è messa a disposizione dei singoli. Con lo spirito di squadra abbiamo raggiunto tanti obiettivi. Personalmente spero che Milan non andrà via e che lo zoccolo duro della squadra rimanga questo perché a prescindere dai grandi giocatori ci sono grandi uomini".