Inter, saluta un baby talento? Grieco: “Sette anni incredibili, grazie per tutto”

Il difensore classe 2005, nel giro delle Nazionali giovanili azzurre, non vestirà più la maglia nerazzurra

L'Inter rischia di aver perso uno dei talenti più promettenti del proprio settore giovanile: Anicet Grieco , difensore classe 2005, con ogni probabilità non vestirà più la maglia nerazzurra. Terzino destro dotato di grande forza fisica, elemento "di gamba" e in grado di giocare anche da centrale, nato in Congo ma già nel giro delle Nazionali giovanili azzurre, Grieco fa parte della talentuosissima nidiata dei 2005 dell'Inter, che può già contare su elementi come Valentin Carboni, Kevin Martins, Aleksander Stankovic, Owusu o Di Maggio (solo per citarne alcuni).

La notizia dell'addio ormai definito è stata data direttamente da Grieco con un post su Instagram: "Avrei tante cose da dire ma non saprei da dove cominciare, so solo che la mia vita è partita tutta da qua, ho amato questi colori fino alla morte, ho pianto, ho combattuto ma sempre con questi colori. Grazie a tutti per essermi stati vicini, sono cresciuto sia come ragazzo ma anche come giocatore, se dovessi ritornare indietro risceglierei questi colori fino alla morte. Sette anni incredibili, grazie per tutto".