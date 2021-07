FCIN1908 / Inter, movimenti in uscita: definita la cessione di Magri alla Spal

Il portiere classe 2003, tre presenze la scorsa stagione con la Primavera nerazzurra, si trasferisce in Romagna

Un altro giovane lascia il settore giovanile dell'Inter: come appurato da Fcinter1908, è stata da poco definito il trasferimento a titolo definitivo di Andrea Magri alla Spal. Il portiere, classe 2003, nella stagione appena conclusa ha collezionato 3 presenze con la Primavera nerazzurra (2 in campionato e una in Coppa Italia): partito come riserva di Stankovic, è stato costretto a fermarsi nel suo momento migliore per colpa di un infortunio proprio quando si era preso una maglia da titolare, venendo scavalcato nelle gerarchie interne da William Rovida.