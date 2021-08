FCIN1908 / Pinamonti all’Empoli, oggi l’ufficialità. Ma la sua prima scelta…

L'attaccante classe '99 lascia l'Inter in prestito secco: in giornata visite mediche e firma sul contratto

Manca solamente l'ufficialità, ma Andrea Pinamonti può ormai considerarsi un nuovo giocatore dell'Empoli: l'attaccante classe '99 lascia l'Inter in prestito secco per una stagione, e in giornata sosterrà le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto. Un affare che dovrebbe diventare ufficiale nel giro di poche ore.